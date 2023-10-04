Песков заявил, что правительство занимается финансовыми проблемами в "Роснано"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российское правительство плотно занимается вопросом финансового оздоровления в корпорации "Роснано", принимаются соответствующие меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле оправданным спасение корпорации.

Он добавил, что определенные успехи в этой ситуации были. Однако, напомнил Песков, Владимир Путин вскользь упомянул о "достаточно большой дыре" в этой корпорации, и она "действительно слишком большая", считает официальный представитель Кремля.

"И вопросы, связанные с целесообразно или нет, они решаются на уровне правительства, именно там генерируются предложения соответствующие", – подчеркнул он.

Ранее "Роснано" объявило, что не сможет погасить свои долги за счет собственных средств, из-за чего высока вероятность банкротства компании. Ее чистый долг по итогам первого полугодия текущего года превысил 95 миллиардов рублей.

Осенью прошлого года стало известно, что российские власти рассматривают возможность расформирования "Роснано", поскольку после введения санкций финансовые проблемы компании усугубились и та больше не в состоянии обслуживать свои обязательства.

Госкорпорация "Роснано" может обанкротиться