Песков заявил, что "Роснано" успешно справилась с рядом проблем

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Компания "Роснано" успешно справилась с рядом проблем и теперь сможет эффективно работать по планам, сформулированным Владимиром Путиным. Об этом заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вряд ли сразу можно говорить о прорывных решениях", – ответил пресс-секретарь президента РФ на соответствующий вопрос.

15 июля представитель "Роснано" сообщил, что компания погасила банковские кредиты и начинает новый инвестиционный цикл с частными инвесторами. Компания выплатила банкам-кредиторам около 80% "исторического" долга, накопленного до 2021 года. Размер дисконта составил 20%, с учетом экономии на процентах по долгу при досрочном погашении – 40%.

В 2023 году "Роснано" объявила, что не сможет погасить свои долги за счет собственных денег, в связи с чем существует высокая вероятность банкротства компании. Ее чистый долг по итогам первого полугодия 2023 года превысил 95 миллиардов рублей.

В начале февраля 2024 года "Роснано" начала процесс банкротства компании по разработке устройств "гибкой электроники" ООО "Пластик Лоджик". Корпорация подала в Арбитражный суд Москвы иск "об установлении фактов, имеющих юридическое значение". СМИ писали, что компания намерена признать факт переоценки по новой методике ее обязательств в 2017 году.

По данным журналистов, после переоценки выросла задолженность института развития, что стало причиной ухудшения его финансового состояния. На тот момент "Роснано" перенесла часть кредитов из раздела баланса "Обязательства" в "Добавочный капитал". Это привело к тому, что "на бумаге сумма долгов была, по сути, снижена".