Счетная палата не планирует проверять финансовую деятельность "Роснано"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российская Счетная палата заявила об отсутствии планов осуществлять в 2024 году проверку финансовой деятельности корпорации "Роснано". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

4 марта стало известно, что "Роснано" еще 27 февраля подала в Арбитражный суд Москвы иск "об установлении фактов, имеющих юридическое значение". Источник сообщил газете "Ведомости", что компания намерена признать факт переоценки по новой методике ее обязательств в 2017 году.

СМИ выяснило, что после переоценки выросла задолженность института развития, что стало причиной ухудшения его финансового состояния. На тот момент "Роснано" перенесла часть кредитов из раздела баланса "Обязательства" в "Добавочный капитал". Это привело к тому, что "на бумаге сумма долгов была, по сути, снижена", уточнили журналисты.

Председателем правления "Роснано" до 2020 года являлся Анатолий Чубайс, затем он сложил свои полномочия. В марте 2022-го он покинул РФ после того, как Владимир Путин утвердил документ о его отставке с должности спецпредставителя по связям с международными организациями.

В начале февраля 2024 года "Роснано" приступила к процессу банкротства компании по разработке устройств "гибкой электроники" ООО "Пластик Лоджик". Корпорация направила все материалы проверки правоохранителям.

При этом в прошлом году "Роснано" объявило, что не сможет погасить свои долги за счет собственных денег, в связи с чем существует высокая вероятность банкротства компании. Ее чистый долг по итогам первого полугодия 2023 года превысил 95 миллиардов рублей.

Госкорпорация "Роснано" может обанкротиться