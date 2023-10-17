Кабмин РФ ведет планомерную работу по оздоровлению "Роснано"

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Правительство РФ ведет планомерную работу по оздоровлению госкорпорации "Роснано", сообщил ТАСС вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, перед кабмином стоит цель наиболее эффективно для российской экономики организовать работу с проектами компании, а также принять решение по стратегически значимым, ключевым ее активам.

Чернышенко добавил, что правительство планирует завершить анализ всех венчурных инвестиционных проектов "Роснано", понять, какие из них подлежат реализации, а какие нужно будет закрывать.

Он добавил, что задача властей – минимизировать финансовые риски в ситуации с госкорпорацией и сделать так, чтобы был нанесен наименьший ущерб экономике.

"Роснано" объявило, что не сможет погасить свои долги за счет собственных средств, из-за чего высока вероятность банкротства компании. Ее чистый долг по итогам первого полугодия текущего года превысил 95 миллиардов рублей.

Осенью прошлого года стало известно, что российские власти рассматривают возможность расформирования "Роснано", поскольку после введения санкций финансовые проблемы компании усугубились и та больше не в состоянии обслуживать свои обязательства.

В октябре текущего года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское правительство плотно занимается вопросом финансового оздоровления в корпорации "Роснано".

Он добавил, что определенные успехи в этой ситуации были. Однако, напомнил Песков, Владимир Путин вскользь упомянул о "достаточно большой дыре" в этой корпорации, и она "действительно слишком большая", считает официальный представитель Кремля.

Госкорпорация "Роснано" может обанкротиться