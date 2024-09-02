СК завел дело о взятке против замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова

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Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, передает пресс-служба ведомства.

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, уточнили в Следственном комитете. Правоохранители выяснили, что Муминджанов, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Минобороны РФ, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

Также следователи установили, что в собственности у обвиняемого и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже, стоимость которых превышает 120 миллионов рублей. Кроме того, законность их приобретения еще неизвестна, уточнили в ведомстве.

В данный момент Муминджанов задержан, он ожидает решения на вопрос об избрании ему меры пресечения. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, его задержали в Воронеже, в настоящий момент он этапирован в Москву для следственных действий.

Следствие будет добиваться его ареста. Военный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу во вторник, добавил собеседник агентства.

Ранее столичный суд отправил двух сотрудников ГИБДД по ЦАО в СИЗО по делу о получении взятки. Константин Комаров и Игорь Самохин будут находиться под стражей два месяца, до 27 октября 2024 года. Как уточнили в суде, мужчинам уже предъявлено обвинение в получении взятки по предварительному сговору или организованной группой с вымогательством.

До этого по аналогичному делу был задержан замглавы департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Дмитрий Журавлев. Журналисты утверждали, что он признал свою вину. В министерстве факт задержания также подтвердили.