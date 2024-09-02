СК обнаружил у задержанного генерал-майора Муминджанова недвижимость на 120 млн

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У задержанного заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова в ходе проверки нашли недвижимость на 120 миллионов рублей, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, офицер и его родственники указаны как владельцы объектов недвижимости в Москве и Воронеже. Теперь следователи должны проверить законность приобретения имущества.

Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении Муминджанова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Правоохранители выяснили, что Муминджанов, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Минобороны РФ, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

Муминджанова задержали в Воронеже, после чего этапировали в Москву для следственных действий. В данный момент Муминджанов ожидает избрания меры пресечения. В свою очередь, следствие будет добиваться его ареста. Военный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 3 сентября.

