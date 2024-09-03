Генерал-майор Муминджанова отрицает вину в получении взятки

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Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов отрицает вину в получении взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

235-й гарнизонный военный суд закрыл для прессы заседание, на котором рассматривается ходатайство следствия об аресте Муминджанова. Суд обосновал свое решение тем, что материалы дела содержат секретную информацию в области обороны и специальной военной операции.

Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении Муминджанова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Правоохранители выяснили, что Муминджанов, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Минобороны РФ, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

Муминджанова задержали в Воронеже, после чего этапировали в Москву для следственных действий. В данный момент Муминджанов ожидает избрания меры пресечения. В свою очередь, следствие будет добиваться его ареста.

