Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля.

"Ваш напряженный, ответственный труд на земле, в полях, на предприятиях агропромышленного комплекса традиционно пользуется в России особым уважением и почетом, служит надежной опорой суверенитета страны, обеспечивая ее продовольственную безопасность и благополучие миллионов людей", – отметил Путин.

По словам президента, за последние годы достижения российского АПК стали предметом национальной гордости и примером динамичного развития, успешного освоения новых технологий. К примеру, в 2024 году были собраны рекордные урожаи риса и масличных культур, а урожай зерна вошел в пятерку лучших за новейшую историю РФ.

На сегодняшний день Россия уверенно обеспечивает себя продуктами питания и одновременно является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок. Также все большую популярность у россиян и зарубежных гостей приобретает агротуризм, позволяющий ближе познакомиться с российскими традициями выпекания хлеба, изготовления сладостей, молочной продукции и так далее.

"Рост производства и экспорта, обновление мощностей и освоение перспективных направлений развития – это, конечно, в первую очередь заслуга работников отрасли, результат преданности делу, высокого профессионализма и самоотдачи тружеников села, фермеров, ученых, руководителей, специалистов и ветеранов агропредприятий", – заявил глава государства.

Путин заверил, что власти продолжат создавать условия для дальнейшего развития аграрного сектора РФ, укреплять его конкурентоспособность и технологический суверенитет. В частности, будут стимулироваться собственные научные разработки в сфере селекции и генетики, в производстве сельхозтехники и многом другом.

Помимо этого, в отечественном АПК будут активно внедряться цифровые технологии, роботизироваться производства, а также применяться преимущества искусственного интеллекта. Для подготовки кадров будет совершенствоваться система профессионального образования и расширяться возможности для привлечения в АПК талантливой молодежи.

Наконец, правительство продолжит повышать качество жизни на сельских территориях, создавать комфортные условия для труда и отдыха. В частности, будут построены и отремонтированы школы, детсады, поликлиники, спортивные центры, дома культуры, а также качественное жилье и дороги.

"Подчеркну: все это – важнейшие задачи для федеральных, региональных и местных органов власти, для бизнеса. Они прямо влияют на динамику развития отечественного агропромышленного комплекса. И мы обязательно будем их решать – вместе с вами. Еще раз с праздником, дорогие друзья!" – заключил Путин.

Ранее сообщалось, что на 27-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" начался конкурс "Лидеры АПК". Он направлен на выявление лучших управленцев в сельском хозяйстве.

Поручение по запуску "Лидеров АПК" дал Путин, который возглавляет наблюдательный совет президентской платформы. В конкурсе предусмотрено несколько этапов. На первом, который продлится до 9 ноября, пройдет регистрация участников. Затем на очном этапе состоятся отборы и выявление сильнейших конкурсантов.