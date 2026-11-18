18 ноября в России отмечается День рождения главного зимнего волшебника. При этом психологи утверждают, что вера в новогоднее чудо очень важна для правильного развития детей, а письма Деду Морозу с пожеланиями могут подсказать взрослым, что происходит в душе ребенка. Какие детали в посланиях должны насторожить родителей, разбиралась Москва 24.

Говорящий кот и волшебная палочка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

День рождения главного зимнего волшебника – Деда Мороза – празднуют 18 ноября. Согласно метеорологическим наблюдениям, именно в это время в вотчине волшебника, в Великом Устюге, наступают настоящие морозы, с которыми и ассоциируют начало праздничного сезона.

В честь дня рождения резиденция даже раскрыла статистику, что чаще всего дети просили в качестве подарков в 2026 году. К ноябрю "специалистам по волшебству" пришло уже более 5,1 миллиона писем, сообщает ТАСС.

В топе желаний традиционно оказались гаджеты, игрушки и питомцы. Однако среди миллионов посланий встречаются и по-настоящему уникальные.





вотчина Деда Мороза В числе необычных просьб – говорящий кот, волшебная палочка, живая кукла, суперсилы, то есть умение летать и читать мысли.

При этом ранее стало известно, что в Московской усадьбе Деда Мороза уже начался зимний сезон. До этого там успели обновить терем Снегурочки, а саму внучку наделили собственными обязанностями. Также посетителей приглашают посетить реконструированный терем угощений, где предлагают чай, блины и пироги.

В свою очередь, поезд Деда Мороза уже отправился в сказочное зимнее путешествие по России. Такая поездка станет для волшебника уже шестой. За 63 дня праздничная резиденция на колесах преодолеет около 24 тысяч километров. Маршрут завершится 9 января.

Разгадать тайну праздника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При этом вера в сказочных персонажей, в том числе в Деда Мороза, – нормальный и важный этап в развитии ребенка. Атмосфера предвкушения праздника и радости хорошо влияет на эмоциональное состояние детей, отметила в разговоре с Москвой 24 психолог Полина Шаповалова.

"Кроме того, волшебство, магия и ритуалы, связанные с Новым годом, помогают развивать воображение и мышление. В частности, это касается письма Деду Морозу, что может стать не только радостью для ребенка, но и помощником для самих родителей", – отметила эксперт.

Дело в том, что взрослые имеют возможность использовать это послание для мотивации и эмоциональной регуляции детей. С помощью письма можно узнать, что дети хотели бы получить, – это показывает круг интересов, возможно, и скрытых. Также у родителей появляется возможность объяснить, что желанный подарок нужно заработать или заслужить определенными действиями. Так закладывается способность ставить цель и достигать ее, отметила эксперт.





Полина Шаповалова психолог Проще говоря: "Ты хочешь машинку – тогда помогай маме собирать игрушки перед сном, и Дед Мороз увидит, что ты ведешь себя хорошо, и подарит". Здесь формируются ответственность, целеустремленность, умение терпеть в ожидании желаемого и начинать управлять эмоциями. Также появляются морально-нравственные ориентиры. Например, что за доброе правильное поведение будет поощрение.

При этом психолог напомнила, что обычно уже к 7 годам дети начинают сомневаться в существовании Деда Мороза, а бывает, что и гораздо раньше. Это напрямую зависит от круга общения и информации, которую получает ребенок. Однако в идеале родителям стоит сохранять у малыша ощущение чуда и теплоты праздника, у которого есть добрый и справедливый волшебник, хотя бы до 5–6 лет.

"Но если ребенку кто-то нашептал, что Деда Мороза не существует, действовать нужно бережно, чтобы не травмировать чувства. Сначала стоит помочь справиться с эмоциями: дать выговориться и просто выслушать, не перебивая. Затем попытаться разузнать, что ребенок сам думает по этому поводу, – спросите, как теперь относится к этой информации и что именно чувствует", – порекомендовала эксперт.

Резко обрывать ребенка и смеяться над ним точно не стоит. Такой подход может подорвать доверие к миру и заставить почувствовать себя обманутым. Лучше перевести разговор в другое русло. Например, объяснить, что Дед Мороз – это собирательный образ и красивая праздничная традиция.





Полина Шаповалова психолог Также можно поощрить малыша за то, что он задает такие вопросы и искренне желает разобраться в ситуации. Обязательно отметить, какой он любознательный и умный. При этом важно подчеркнуть главную мысль: суть этого праздника в том, чтобы дарить радость друзьям и близким. Поэтому взрослые могут предложить ребенку вместе придумать какой-нибудь сюрприз для близких и сделать его общим "подарком от Деда Мороза".

То есть таким образом фокус внимания сына или дочери мягко смещается с разочарования и утраты на общий секрет, который приготовлен совместно, подчеркнула специалист.

Аудиенция у чуда

Фото: Московские сезоны

Однако родителям стоит обратить внимание и на письмо, которое ребенок отправляет волшебнику. Если просьбы в нем касаются не подарков, а переживаний – это серьезный сигнал для родителей задуматься, все ли в порядке в семье, предупредила в разговоре с Москвой 24 практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова .

Однако в открытую обсуждать тревоги, изложенные в послании, не стоит. Взрослому важно сделать выводы самостоятельно и начать менять ситуацию.





Кира Макарова практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Устраивать допрос ребенку нельзя по двум причинам. Во-первых, он адресовал строки не маме и папе, а сказочному персонажу. Во-вторых, это просто бессмысленно: малыш не знает, как решить ту или иную проблему. Если бы у него было решение, он бы не стал просить о помощи волшебника.

Если же у ребенка все благополучно, тема письма, скорее всего, будет про подарки, то есть окажется неким актом детской непосредственности. Причем в послании проскакивают многие желания ребят, например просьбы, о которых они раньше умалчивали или о которых уже говорили, но взрослые не придали значения.

Кроме того, когда малыш приступает к письму, ему не следует мешать или навязывать направление того, что и как надо изложить. Совместное составление текста допустимо исключительно по личной просьбе. Ведь пока сохраняется вера в сказку, это остается личным пространством ребенка и своеобразной аудиенцией у чуда, заключила психолог.