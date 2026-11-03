В России планируют разработать около 30 вакцин против вирусов с пандемическим потенциалом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи намерен сформировать портфолио почти из 30 вакцин для защиты населения от потенциально опасных инфекций. Об этом сообщил директор учреждения Денис Логунов во время сессии конгресса "Национальное здравоохранение".

По его словам, разработки будут направлены против вирусов и бактерий, способных вызвать пандемии.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 2027 года россиянам станут доступны новые методы противоопухолевой терапии по полису ОМС. В их числе – лечение с помощью персонализированных мРНК-вакцин и препарата "Онкопепт", а также Т-клеточная иммунотерапия CAR-T.

Для внедрения технологий в регионах планируют подготовить медицинские учреждения и специалистов. Перечень уникальных хирургических методов лечения также продолжат ежегодно расширять.

