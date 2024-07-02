FT: премьер Венгрии Орбан встретится с Зеленским в Киеве 2 июля

Фото: ТАСС/IMAGO/Presidential Office of Ukraine/Sven Simon

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приедет 2 июля в Киев, где проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

Помимо лидера Украины, Орбан также встретится с другими украинскими официальными лицами. Как отмечается в статье, это будет первый визит венгерского премьера в Киев с начала спецоперации на Украине.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Будапешт выступает против миссии НАТО на Украине, но не может ее предотвратить, так как большинство членов Альянса высказались в поддержку этой идеи.

Он также указывал, что страны Запада подошли к точке невозврата в украинском конфликте, что может повести за собой их прямое столкновение с Россией.

