Песков не подтвердил и не опроверг возможность визита Орбана в Москву

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о возможном визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в пятницу, 5 июля, в Москву.

"Мне вам нечего сказать", – отметил официальный представитель Кремля.

2 июля Орбан посетил Киев для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главной темой встречи стала возможность достижения мира. Кроме того, Орбан и Зеленский обсудили текущие вопросы двусторонних отношений.

Во время переговоров премьер Венгрии предложил Украине рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы начать переговоры с РФ об урегулировании конфликта. Однако замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев не примет такую идею. По его словам, Венгрия – не первая страна, которая выдвигает подобные предложения.