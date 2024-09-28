Сийярто сообщил о готовности к переговорам с "Роскосмосом" по космической программе

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Венгрия открыта к переговорам с "Роскосмосом" по совместной космической программе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Петера Сийярто.

"Я проводил множество переговоров с господином (Дмитрием. – Прим.ред.) Рогозиным (главой "Роскосмоса" до 2022 года. – Прим.ред.), у нас были планы по совместной программе, однако на тот момент у российской стороны не было возможности реализовать подобную программу", – отметил он.

По словам министра, если будут изменения в данном вопросе, то Венгрия будет рада возобновить диалог.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия была и продолжает занимать лидирующую позицию по ряду направлений в освоении космоса. Президент отметил, что сейчас РФ – лидер в области двигателестроения для космического применения, в том числе в разработке ядерных двигателей для космических кораблей, исследующих дальний космос.

Между тем стало известно, что Россия и Белоруссия разрабатывают спутник по дистанционному зондированию Земли с уникальными характеристиками. В перспективе работа продлится до 2027–2028 годов. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что это необходимо для реальной экономики, для сферы обороны и безопасности.

