23 октября, 21:15Экономика
Компании представили свои разработки на Московском инвестиционно-промышленном форуме
Крупнейшие компании представили свои разработки в сфере аддитивных технологий на Московском инвестиционно-промышленном форуме.
Одну из новинок продемонстрировал Топливный дивизион "Росатома". Генеральный директор бизнес-направления "Аддитивные технологии" Илья Кавелашвили представил принтер "Русмел 100" – самую компактную установку компании для печати металлами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.