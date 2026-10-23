Компании представили свои разработки на Московском инвестиционно-промышленном форуме

Одну из новинок продемонстрировал Топливный дивизион "Росатома". Генеральный директор бизнес-направления "Аддитивные технологии" Илья Кавелашвили представил принтер "Русмел 100" – самую компактную установку компании для печати металлами.

Крупнейшие компании представили свои разработки в сфере аддитивных технологий на Московском инвестиционно-промышленном форуме.

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