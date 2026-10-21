Второй инвестиционно-промышленный форум открылся в столице

В столице начал работу Второй Московский инвестиционно-промышленный форум. Площадка объединила разработчиков, инвесторов и молодых специалистов из разных регионов России и зарубежных стран для обсуждения развития промышленности и поиска новых кадров.

Сегодня каждый десятый работающий москвич занят в промышленности. Ежегодно в городе открывается более 150 новых высокотехнологичных площадок, а всего в столице действует свыше 4,7 тысячи таких предприятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.