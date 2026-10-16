Бренд-шеф ресторана рекомендовал москвичам заранее бронировать столы на Новый год

Москвичам рекомендовали заранее бронировать столы в ресторанах на новогоднюю ночь. От этого в том числе будет зависеть стоимость праздника, рассказал бренд-шеф сети ресторанов Денис Богославский.

По его словам, многие предпочитают встречать Новый год в заведениях, поскольку не хотят готовить дома. Стоимость праздника зависит от ресторана: организация вечера "под ключ" обойдется от 10 тысяч рублей.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.