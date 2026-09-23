Медики рассказали об опасностях ночных смен

Медики рассказали, чем опасны ночные смены. Рабочие ночи – неотъемлемая часть профессии врача, охранника, водителя и многих других. При этом человеческий организм изначально настроен на дневную активность, а ночь отводится на восстановление. В темное время суток повышается выработка мелатонина, который помогает человеку уснуть.

Регулярное нарушение режима может привести к постоянной усталости и сонливости, снижению концентрации и памяти, раздражительности, головным болям, скачкам артериального давления, набору веса и ослаблению иммунитета.

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