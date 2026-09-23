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Астроном Рублева: осеннее равноденствие наступит 23 сентября в 03:05 в 2026 году

Точка перелома: какими тайнами окутан день осеннего равноденствия

23 сентября наступит осеннее равноденствие: время, когда продолжительность светлого и темного времени суток сравнивается, а в Северном полушарии наступает астрономическая осень. Что означает это событие с научной точки зрения, а также какими тайнами и традициями оно окутано – в материале Москвы 24.

Начало астрономической осени

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2026 году осеннее равноденствие наступит 23 сентября в 03:05 по московскому времени. Сутки будут поделены на равные части: день и ночь продлятся по 12 часов, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Равноденствие, как это следует из названия, означает равенство дня и ночи, и бывает это только два раза в году: осенью и весной. В астрономии этому названию соответствует и понимание начала астрономической осени в Северном полушарии.
Фаина Рублева
научный директор Московского планетария

В этот момент центр Солнца пересекает небесный экватор и "уходит" из Северного полушария небесной сферы в Южное. После осеннего равноденствия день начнет уменьшаться, а ночь, наоборот, – увеличиваться.

"То есть та дуга, которую Солнце будет описывать над горизонтом, начнет укорачиваться, и станет самой короткой в день зимнего солнцестояния – 21 декабря", – уточнила эксперт.

Рублева также отметила, что именно 23 сентября звезда взойдет точно на востоке и зайдет за горизонт точно на западе. Помимо этого, в день осеннего равноденствия на небе до сих пор можно наблюдать летне-осенний треугольник – группу звезд, самыми яркими из которых являются Вега (Лира), Денеб (Лебедь) и Альтаир (Орел), добавила специалист.

"Что касается Луны, то она в момент осеннего равноденствия в 2026 году будет близка к новолунию. Интересным событием с точки зрения астрономии будет противостояние Нептуна с Солнцем, но, к сожалению, увидеть это явление невооруженным глазом будет нельзя", – заключила Рублева.

Подготовка к зиме

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Николаев

Согласно одной из версий, у славян день осеннего равноденствия назывался Вереснем, потому что совпадал с началом месяца, посвященного богу Велесу. Период, предшествующий этому дню, назывался Осенинами, или встречей осени. Считалось, что Солнце теряло свою плодотворную теплоту и наставала пора готовиться к зиме.

Празднование дня осеннего равноденствия не ограничивалось лишь сутками. Обряды и гулянья длились примерно неделю. В большинстве своем традиции связаны с подведением летних итогов: считали урожай и благодарили богов за блага. Также устраивались различные развлечения, хороводы, люди пели песни об урожае и осыпали друг друга зерном для благополучия.

В этот день было принято ходить в гости и самому угощать пришедших в дом. Считалось, что гостеприимство в это время привлечет в дом достаток и процветание. Хозяева накрывали богатый стол, на который ставили свежий мед, яблоки, крупяные каши, пироги с капустой, лесной ягодой и грибами. Центральное место занимали колосья и хлеб, испеченный из зерна нового урожая.

Важные приметы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В день осеннего равноденствия следили за погодой, так как, согласно приметам, можно было предугадать, какой будет осень и даже зима. Если погода днем ясная, то и зима будет теплой. Если пасмурно и дождливо, то осень и зима будут холодными.

О погоде судили и по ягодам рябины: если они стали красными, то зима наступит рано. В свою очередь, слишком большие грозди свидетельствовали о том, что скоро придут суровые холода. Если же ягод, наоборот, мало, то ждали поздних холодов.

Деревья тоже не оставались без внимания: пожелтевшие березовые листья предвещали ранние заморозки, а большое количество желудей на дубах – обильный снег. В равноденствие смотрели на птиц, если они уже начинали улетать, то ожидали особенно суровую зиму. Также осеннее равноденствие считали последним днем для сбора грибов и заготовки целебных трав.

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