Эксперт Трофимова: негативный опыт из школьной жизни чреват осенними паническими атаками

Жители России стали чаще обращаться к психологам с паническими атаками на фоне прихода осени и повышенной тревожности, утверждают СМИ. В чем причина проблемы и как ее решить, разбиралась Москва 24.
Страх потери контроля
Осень и повышенная тревога заставили россиян чаще искать психологическую помощь: количество обращений к специалистам из-за панических атак (ПА) увеличилось на 30%, сообщил телеграм-канал SHOT.
По данным журналистов, пациенты все чаще стали жаловаться на внезапное и сильное сердцебиение, нехватку воздуха и головокружение. Триггером такого состояния становится резкая смена погоды, уменьшение светового дня и сбой биоритмов.
Кроме того, осень у многих ассоциируется с началом напряженного периода – дедлайнов, учебного года и повышенной нагрузки на работе. Особенно остро это ощущают родители, которые переживают стресс из-за сборов детей в школу. Некоторые признаются, что даже спустя годы их накрывает тревога при приближении 1 сентября.
Как подтвердил журналистам психолог Алексей Сиротин, для людей с хроническим стрессом осенняя перестройка становится особенно трудной. В этот период негативные факторы обостряются, а тревога может перерасти в панические атаки со страхом потери контроля или потери сознания.
Вместе с тем врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин объяснил в разговоре с Москвой 24, что паническая атака представляет собой внезапный эпизод интенсивного страха или тревоги.
Эксперт уточнил, что приступ развивается быстро, достигая пика в течение нескольких минут. Само же состояние длится до получаса, в редких случаях до часа – после организм постепенно приходит в норму.
Физиологические симптомы ПА – учащенное сердцебиение (некоторые испытывают ощущение, словно сердце вот-вот выпрыгнет из груди или разорвется), потливость, дрожь в конечностях, чувство нехватки воздуха и удушье, дискомфорт в грудной клетке, головокружение, неустойчивость и состояние, близкое к предобморочному.
"Возможны онемение или покалывание в руках и ногах. Из-за подобных проявлений панические атаки часто ошибочно принимают за другие состояния. Например, сердечный приступ, инфаркт, гипогликемию (резкое падение сахара) и некоторые неврологические расстройства", – подчеркнул он.
При этом Фомин предупредил, что самостоятельно пытаться понять причину очень опасно, поэтому полноценную диагностику должны проводить специалисты. Если человек подозревает у себя сердечный приступ (который может быть на самом деле ПА), лучше вызвать скорую помощь. Даже если окажется, что угрозы жизни нет, такой подход куда безопаснее.
Он также отметил, что при возникновении панических атак рекомендуется сразу обращаться к специалисту, а не дожидаться их регулярности. Не следует воспринимать состояние как стигму или считать себя психически больным. Важно получить точный диагноз и определить тактику лечения.
Основные специалисты в этом вопросе – психиатр и психотерапевт, они помогут не пропустить возможную сопутствующую патологию. Если данные эксперты не выявляют серьезных нарушений или назначают амбулаторную психотропную терапию, параллельно можно обратиться к психологу, заключил он.
Внутренний переключатель
В свою очередь, психиатр и психолог Владимир Крупин добавил, что высокий уровень тревоги часто ошибочно принимают за паническую атаку, особенно в условиях хронического стресса. Однако между ними есть принципиальное различие.
По словам эксперта, самый действенный – вернуть внимание на дыхание, например, выполнив технику "дыхание по квадрату". Упражнение состоит из четырех равных по длительности фаз. То есть вдох – задержка – выдох – задержка. Название связано с геометрической фигурой: можно мысленно "нарисовать" квадрат, следуя этим фазам.
"Также помогает возвращение в реальность через осознанное восприятие окружающего: поиск цветов, ощущение запахов, прикосновения к предметам. Рекомендуется умывание холодной водой, которое переключает внимание на тактильные ощущения и возвращает в момент", – посоветовал Крупин.
Эффективны и ментальные задания, например найти пять предметов определенного цвета – это помогает переключиться и снизить интенсивность приступа, заверил эксперт.
Сочетание факторов
При этом психолог Екатерина Трофимова подтвердила в разговоре с Москвой 24, что причины негативных состояний кроются в совокупности физиологических и психологических факторов. Среди них – сокращение светового дня осенью и понижение температуры воздуха, а также восприятие времени года. То есть тепло и солнце ассоциируются с общением, прогулками и радостью, тогда как предстоящие холода и снег, напротив, ощущаются как сложный и затяжной период, требующий серьезности и ответственности.
Это вызывает у психики своего рода "замирание" перед предстоящим переходом к активной трудовой деятельности, подчеркнула эксперт.
По ее словам, многие мамы и папы признаются, что на родительских собраниях словно проваливаются в роль учеников, испытывая волнение, тревогу и даже панику. Это проявляется по-разному: кто-то боится возражать учителю, кто-то, напротив, занимает агрессивную позицию. Такие реакции связаны с непроработанными психотравмами и нерешенными вопросами из школьного прошлого.
"Если специально не работать с этими состояниями, определенные стереотипы поведения могут сохраняться на протяжении всей жизни. Например, начинать трудовой процесс после отпуска рекомендуется с плавного перехода. Желательно сделать день возвращения максимально расслабленным: обсудить с коллегами впечатления, поделиться историями, выпить чаю с принесенными сладостями или сувенирами. Второй шаг – спланировать предстоящие задачи и начать их выполнение", – посоветовала Трофимова.
Важен не объем сделанного, а сам факт начала. Это дает психике сигнал о включении в рабочий процесс, словно внутренний переключатель переведен в режим активности, заключила психолог.