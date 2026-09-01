Эксперт Трофимова: негативный опыт из школьной жизни чреват осенними паническими атаками

Жители России стали чаще обращаться к психологам с паническими атаками на фоне прихода осени и повышенной тревожности, утверждают СМИ. В чем причина проблемы и как ее решить, разбиралась Москва 24.

Страх потери контроля

Фото: tiktok.com/scarri.shop; katylipinska; airotclivv

Осень и повышенная тревога заставили россиян чаще искать психологическую помощь: количество обращений к специалистам из-за панических атак (ПА) увеличилось на 30%, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным журналистов, пациенты все чаще стали жаловаться на внезапное и сильное сердцебиение, нехватку воздуха и головокружение. Триггером такого состояния становится резкая смена погоды, уменьшение светового дня и сбой биоритмов.

Кроме того, осень у многих ассоциируется с началом напряженного периода – дедлайнов, учебного года и повышенной нагрузки на работе. Особенно остро это ощущают родители, которые переживают стресс из-за сборов детей в школу. Некоторые признаются, что даже спустя годы их накрывает тревога при приближении 1 сентября.

Как подтвердил журналистам психолог Алексей Сиротин, для людей с хроническим стрессом осенняя перестройка становится особенно трудной. В этот период негативные факторы обостряются, а тревога может перерасти в панические атаки со страхом потери контроля или потери сознания.

Вместе с тем врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин объяснил в разговоре с Москвой 24, что паническая атака представляет собой внезапный эпизод интенсивного страха или тревоги.

Эксперт уточнил, что приступ развивается быстро, достигая пика в течение нескольких минут. Само же состояние длится до получаса, в редких случаях до часа – после организм постепенно приходит в норму.

Физиологические симптомы ПА – учащенное сердцебиение (некоторые испытывают ощущение, словно сердце вот-вот выпрыгнет из груди или разорвется), потливость, дрожь в конечностях, чувство нехватки воздуха и удушье, дискомфорт в грудной клетке, головокружение, неустойчивость и состояние, близкое к предобморочному.

"Возможны онемение или покалывание в руках и ногах. Из-за подобных проявлений панические атаки часто ошибочно принимают за другие состояния. Например, сердечный приступ, инфаркт, гипогликемию (резкое падение сахара) и некоторые неврологические расстройства", – подчеркнул он.

При этом Фомин предупредил, что самостоятельно пытаться понять причину очень опасно, поэтому полноценную диагностику должны проводить специалисты. Если человек подозревает у себя сердечный приступ (который может быть на самом деле ПА), лучше вызвать скорую помощь. Даже если окажется, что угрозы жизни нет, такой подход куда безопаснее.



Евгений Фомин врач-психиатр, кандидат медицинских наук В ожидании скорой помощи можно попытаться провести короткий внутренний диалог и спросить себя, что стало триггером состояния и что оно означает. Если ответ – страх мгновенной смерти, стоит уточнить: от чего именно может наступить смерть прямо сейчас? Насколько реально такое развитие событий? Рациональная оценка и обесценивание собственных страхов помогают сократить продолжительность панической атаки в несколько раз, если удается адекватно осмыслить происходящее.

Он также отметил, что при возникновении панических атак рекомендуется сразу обращаться к специалисту, а не дожидаться их регулярности. Не следует воспринимать состояние как стигму или считать себя психически больным. Важно получить точный диагноз и определить тактику лечения.

Основные специалисты в этом вопросе – психиатр и психотерапевт, они помогут не пропустить возможную сопутствующую патологию. Если данные эксперты не выявляют серьезных нарушений или назначают амбулаторную психотропную терапию, параллельно можно обратиться к психологу, заключил он.

Внутренний переключатель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В свою очередь, психиатр и психолог Владимир Крупин добавил, что высокий уровень тревоги часто ошибочно принимают за паническую атаку, особенно в условиях хронического стресса. Однако между ними есть принципиальное различие.



Владимир Крупин психиатр и психолог В первом случае человек не теряет связь с реальностью и не испытывает страха непосредственной угрозы жизни в текущий момент. Контролировать атаку в моменте сложно, но существуют способы, помогающие справиться с ней.

По словам эксперта, самый действенный – вернуть внимание на дыхание, например, выполнив технику "дыхание по квадрату". Упражнение состоит из четырех равных по длительности фаз. То есть вдох – задержка – выдох – задержка. Название связано с геометрической фигурой: можно мысленно "нарисовать" квадрат, следуя этим фазам.

"Также помогает возвращение в реальность через осознанное восприятие окружающего: поиск цветов, ощущение запахов, прикосновения к предметам. Рекомендуется умывание холодной водой, которое переключает внимание на тактильные ощущения и возвращает в момент", – посоветовал Крупин.

Эффективны и ментальные задания, например найти пять предметов определенного цвета – это помогает переключиться и снизить интенсивность приступа, заверил эксперт.

Сочетание факторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При этом психолог Екатерина Трофимова подтвердила в разговоре с Москвой 24, что причины негативных состояний кроются в совокупности физиологических и психологических факторов. Среди них – сокращение светового дня осенью и понижение температуры воздуха, а также восприятие времени года. То есть тепло и солнце ассоциируются с общением, прогулками и радостью, тогда как предстоящие холода и снег, напротив, ощущаются как сложный и затяжной период, требующий серьезности и ответственности.

Это вызывает у психики своего рода "замирание" перед предстоящим переходом к активной трудовой деятельности, подчеркнула эксперт.



Екатерина Трофимова психолог К физиологическим и психологическим факторам добавляются психотравмирующие события, связанные со школой или работой. У многих остались обиды на учителей, травля со стороны сверстников или другие неприятные ситуации. На первый взгляд они кажутся забытыми, но бессознательно человек напрягается с наступлением осени, не желая возвращаться к учебе или работе. Эти ассоциации не всегда очевидны, однако в процессе психоанализа часто выявляется прямая связь с конкретными драматическими событиями прошлого.

По ее словам, многие мамы и папы признаются, что на родительских собраниях словно проваливаются в роль учеников, испытывая волнение, тревогу и даже панику. Это проявляется по-разному: кто-то боится возражать учителю, кто-то, напротив, занимает агрессивную позицию. Такие реакции связаны с непроработанными психотравмами и нерешенными вопросами из школьного прошлого.

"Если специально не работать с этими состояниями, определенные стереотипы поведения могут сохраняться на протяжении всей жизни. Например, начинать трудовой процесс после отпуска рекомендуется с плавного перехода. Желательно сделать день возвращения максимально расслабленным: обсудить с коллегами впечатления, поделиться историями, выпить чаю с принесенными сладостями или сувенирами. Второй шаг – спланировать предстоящие задачи и начать их выполнение", – посоветовала Трофимова.

Важен не объем сделанного, а сам факт начала. Это дает психике сигнал о включении в рабочий процесс, словно внутренний переключатель переведен в режим активности, заключила психолог.