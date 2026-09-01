Эксперт Петров дал рекомендации по защите участка после завершения дачного сезона

Осень – время для традиционных работ по завершению дачного сезона. Как и когда подготовить растения и дом к зиме, чтобы потом встретить весну без лишних хлопот, эксперты рассказали Москве 24.

Дела огородные

До прихода холодов, если урожай уже убран и грядки свободны, есть риск увидеть активный рост сорняков на огороде. Чтобы этого избежать, биолог, агроном Михаил Воробьев рекомендовал засыпать их толстым слоем скошенной газонной травы, опавших листьев или других растительных остатков без следов поражения болезнями.

"Сорняки не пробьются сквозь толстый слой, а дождевые черви смогут приползти, поесть растительные остатки, прорыхлить почву и оставить биогумус. Весной то, что не съели черви, можно отнести на компост или использовать как мульчу – почва будет рыхлой, удобренной и свободной от сорняков и не потребует дополнительной подготовки", – рассказал эксперт.

В свою очередь, ветки малины живут два года. Коричневые, отплодоносившие побеги нужно убрать, чтобы они не мешали формироваться молодым зеленым, которые дадут урожай в следующем году.





Михаил Воробьев биолог, агроном Если говорить об удобрениях многолетних растений, то нужно использовать фосфорно-калийные. Это суперфосфат, сульфат калия, хлорид калия, который вносится только осенью, потому что ионы хлора вымываются за зиму, а также монофосфат калия и древесная зола. Фосфор отвечает за развитие корней, калий – за качественные преобразования, а древесная зола – самое доступное удобрение, но его нельзя вносить под голубику, бруснику и клюкву (они растут на кислой почве).

При этом обрезку кустарников эксперт посоветовал отложить до весны.

"Крыжовник, смородину, жимолость после опадания листьев связывают в пучки, чтобы они не развалились и не сломались под снегом. Весной, когда все растает, их развязывают и проводят главную обрезку. Осенью можно убрать только явно лишние, сломанные или слишком длинные ветки, но и то не полностью", – пояснил Воробьев.

При этом агроном Владимир Викулов добавил, что на сегодняшний день укрывать теплолюбивые растения рано.

"Главная ошибка, когда это делают при первых заморозках. Обычно их укрывают, когда температура опускается до минус 2–5 градусов ночью. Если укрыть рано и на улице улучшится погода, то в теплой влажной атмосфере начнут развиваться болезни, и растения могут сгнить. Поэтому нужно дождаться холодов, плюс перед укрытием провести обработку фунгицидом – это помогает уничтожить инфекции", – предупредил он.

В свою очередь, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова напомнила о необходимости покоса газона, который важно провести в середине сентября, чтобы не оставалось прелой травы.

Подготовка дома

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Перед отъездом на зиму в город обязательно нужно убрать с дачи весь мусор и проверить состояние септика и сарая, подчеркнула Ольга Воронова.

Она добавила, что жидкие удобрения и прочие средства, которые могут испортиться при замерзании, необходимо перенести в более теплое место – на веранду или в подвал.

"Если это исключительно дачный участок, а не коттедж с круглогодичным проживанием, то нужно слить воду из системы и перекрыть ее, а также убрать воду из всех бочек, лоханок и емкостей, иначе при морозах они треснут", – пояснила Воронова.

Кроме того, стоит подготовить материал для закрытия отдушин (продухов) в доме, чтобы он не промерзал. Обычно для этого вырезают кусок фольгированного утеплителя по размеру, вставляют в отверстие, а сверху кладут многократно сложенный спанбонд и подпирают чем-либо, посоветовала эксперт.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Существует еще одна серьезная проблема – это мыши, способные съесть даже электропроводку. Еловые ветки, которые некоторые дачники раскладывают по дому на период отсутствия, не отпугивают – грызуны даже могут создавать в них гнезда. Для того чтобы избавиться от них, нужно раскладывать специальную отраву. Также эффективны мышеловки, но их стоит использовать только в случае, если во время зимы есть возможность приезжать и проверять. Если же сезон закрыт до весны, лучше отказаться от такой идеи.

В свою очередь, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке Сергей Петров обратил внимание, что большими рисками для дачников также являются воры и скачки электроэнергии.

"В обоих случаях есть большой выбор недорогой сигнализации, датчиков и камер видеонаблюдения – сейчас это стало значительно доступнее", – сказал он.

В качестве основных рекомендаций эксперт посоветовал поддерживать хорошие отношения с соседями, обеспечить освещение на территории, а также целостность забора.





Сергей Петров профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке Противопожарная минерализованная полоса не только защищает от огня, но и дает хороший обзор для камер из-за отсутствия растительности – это тоже препятствует проникновению чужих на участок. Внутри дома также стоит использовать вышеуказанные устройства, а еще решетки. Также нельзя оставлять ключи под ковриками.

Если зимой нет возможности приезжать на дачу, разумно попросить соседей присматривать за участком – в частности, регулярно проверять, нет ли признаков незаконного проникновения, заключил Петров.