Правительство ввело отсрочку по налогам для продавцов на Ozon

Продавцов на Ozon, пострадавших из-за атак беспилотников, временно освободят от ряда налогов. Правительство также приостановило проведение проверок для бизнеса, который понес ущерб.

Меры поддержки распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сумма ущерба которых превышает 5% годового дохода. Ранее такие же меры поддержки ввели для компании Wildberries.

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