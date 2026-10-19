Аренда домов в Подмосковье на Новый год подорожала вдвое

В Подмосковье подорожала аренда загородных домов на новогодние праздники. По сравнению с прошлым годом цены на некоторые варианты выросли вдвое. Например, 5 суток в доме площадью 100 квадратных метров в 80 километрах от МКАД обойдутся в 137–232 тысячи рублей.

Аренда большого коттеджа для компании на новогодние каникулы может стоить сотни тысяч и даже больше 1 миллиона рублей. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.