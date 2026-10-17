Климатологи предупредили о неустойчивом снежном покрове в Москве зимой

Климатологи предупреждают, что этой зимой в Москве снежный покров может быть неустойчивым, а снегопады короткими. По словам специалистов, на это влияют глобальное потепление и температурные аномалии в Тихом океане.

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов считает, что предстоящая зима может быть теплой, с частыми оттепелями. При этом сроки установления устойчивого снежного покрова в центральных регионах смещаются.

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