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17 октября, 08:00

Общество

Климатологи предупредили о неустойчивом снежном покрове в Москве зимой

Климатологи предупредили о неустойчивом снежном покрове в Москве зимой

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Климатологи предупреждают, что этой зимой в Москве снежный покров может быть неустойчивым, а снегопады короткими. По словам специалистов, на это влияют глобальное потепление и температурные аномалии в Тихом океане.

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов считает, что предстоящая зима может быть теплой, с частыми оттепелями. При этом сроки установления устойчивого снежного покрова в центральных регионах смещаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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