Эксперт прокомментировала инициативу о переносе времени начала уроков в школах России

Время начала уроков в школах России предлагают перенести. Инициативу прокомментировала кандидат педагогических наук, председатель РОО "Единая независимая ассоциация педагогов, эксперт Российской академии образования, заместитель руководителя Центра русского языка Центра международного сотрудничества Минпросвещения России Екатерина Морозова.

Как, по мнению эксперта, перенос времени начала уроков отразится на состоянии школьников? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.