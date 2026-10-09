Абитуриентам в РФ предложили начислять дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ

Абитуриентам в России хотят начислять дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ. С таким предложение выступило Минобрнауки РФ.

За высокие показатели ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, которые будущий студент не использовал при поступлении в университет, можно будет получить от 15 до 25 дополнительных баллов.

Если инициативу одобрят, то обновленные правила приема заработают в 2027 учебном году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.