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09 октября, 06:45

Общество

Абитуриентам в РФ предложили начислять дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ

Абитуриентам в РФ предложили начислять дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ

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Абитуриентам в России хотят начислять дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ. С таким предложение выступило Минобрнауки РФ.

За высокие показатели ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, которые будущий студент не использовал при поступлении в университет, можно будет получить от 15 до 25 дополнительных баллов.

Если инициативу одобрят, то обновленные правила приема заработают в 2027 учебном году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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