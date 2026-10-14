В РФ отчисленным за нарушение дисциплины могут запретить поступать в тот же вуз на 5 лет

В РФ студентам, отчисленным за серьезные дисциплинарные проступки, могут запретить поступать в тот же вуз в течение 5 лет. Такой проект приказа подготовило Минобрнауки РФ.

Ограничение не коснется тех, кто не справился с учебным планом или ушел из университета по собственному желанию.

Проект приказа находится на стадии обсуждения. Если документ утвердят, правила начнут действовать со следующего учебного года. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.