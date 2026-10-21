Более 6,5 млрд рублей заплатят владельцы премиальных автомобилей в виде налогов

Более 6,5 миллиарда рублей заплатят владельцы премиальных автомобилей в виде налогов. Это абсолютный рекорд. Причина – резкий рост продаж машин дороже 10 миллионов.

За прошлый год таких зарегистрировали на 44% больше, чем в 2024 году – более 46,5 тысячи. Автоэксперты говорят, что россияне спешили купить дорогие транспортные средства перед изменением правил расчета утильсбора, которое произошло в декабре.

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