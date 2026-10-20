20 октября, 11:15Транспорт
Пассажиропоток станции столичного метро "Аэропорт Внуково" вырос на 30%
Пассажиропоток станции метро "Аэропорт Внуково" вырос на 30% с момента открытия. Всего пассажиры совершили через нее более 11 миллионов поездок, из них свыше 3 миллионов пришлось на начало этого года. Об этом сообщила пресс служба столичного департамента транспорта.
Благодаря открытию станции дорога до аэропорта стала удобнее, а время в пути сократилось примерно на 1 час.
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