Пассажиропоток станции столичного метро "Аэропорт Внуково" вырос на 30%

Пассажиропоток станции метро "Аэропорт Внуково" вырос на 30% с момента открытия. Всего пассажиры совершили через нее более 11 миллионов поездок, из них свыше 3 миллионов пришлось на начало этого года. Об этом сообщила пресс служба столичного департамента транспорта.

Благодаря открытию станции дорога до аэропорта стала удобнее, а время в пути сократилось примерно на 1 час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.