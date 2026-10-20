В четырех округах Москвы появятся новые выделенные полосы

В Москве с 7 ноября заработают новые выделенные полосы для автобусов и электробусов общей протяженностью 1,5 километра. Они появятся на Старокачаловской улице, улице Хачатуряна, Боровском шоссе и при заезде на Ховринский путепровод. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Полосы охватят 16 маршрутов, в том числе магистральные, ночные и областные. В будни ими пользуются более 100 тысяч пассажиров. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.