"Аэрофлот" начал выполнять регулярные рейсы между Москвой и вьетнамским курортом Фукуок. Первый самолет вылетел 16 октября из Шереметьево с практически полной загрузкой.

Полеты будут выполнять 3 раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Обратный вылет – также трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Пассажирам доступны два класса – эконом и бизнес.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

