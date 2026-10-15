"Новости дня": движение "Аэроэкспрессов" в Шереметьево изменится с 16 по 18 октября

С 16 по 18 октября изменится движение "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево. 16 октября отменят несколько вечерних рейсов, 17 и 18 октября – большинство дневных и часть вечерних. Добраться до аэропорта можно будет на автобусах от станции Ховрино. На платформах дежурят сотрудники.

Изменения затронут МЦД-1. Из-за модернизации путей в районе станции Лианозово на Савеловском направлении увеличатся интервалы движения, часть поездов пойдет по укороченным маршрутам. Запустят компенсационные автобусы между Лобней и Лианозово.

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