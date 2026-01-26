Форма поиска по сайту

26 января, 21:30

"Московский патруль": в России могут ввести зеленые и бирюзовые номера для авто

В России могут появиться автомобильные номера нового цвета – зеленые для электромобилей и бирюзовые для беспилотников. С такой инициативой выступили в Национальном автомобильном союзе (НАС).

Предложение направлено на унификацию с мировой практикой, где подобного рода номера помогают визуально идентифицировать тип транспортного средства.

В настоящее время в России используются четыре типа цветных номеров: красные (дипломатический корпус), синие (МВД), желтые (транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки пассажиров) и черные (военная техника). Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
транспорт

