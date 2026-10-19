19 октября, 18:15Транспорт
Новости Москвы: новая дорога соединила Елецкую улицу и Каширское шоссе
На юге Москвы открыли новую дорогу, которая соединила Елецкую улицу и Каширское шоссе. Проектируемый проезд № 963 оборудовали тротуарами, освещением и пятью остановками наземного транспорта. Работы завершили раньше срока.
На Ленинском проспекте начали капитальный ремонт дома, в котором жил летчик, Герой Советского Союза Иван Злыденный. Специалисты восстанавливают фасад, затем отремонтируют крышу и заменят внутренние коммуникации.
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