Станцию "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро построили более чем на треть

Строительство станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро на юге Москвы выполнено более чем на треть. Монолитные работы завершены на 65%, строители уложили свыше 35 тысяч кубометров бетона.

Также завершены земляные работы на оборотных тупиках, специалисты готовятся к монтажу эскалаторов. Станция станет частью транспортного узла, который свяжет МЦК, Троицкую и будущую Бирюлевскую линии метро, а также районы Западное и Восточное Бирюлево.

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