"Единая Россия" приостановила членство пензенского губернатора

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Басманного суда
Членство губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в партии "Единая Россия" приостановлено, сообщает пресс-служба реготделения ЕР.
Решение принято в связи с арестом главы региона по обвинению во взяточничестве.
"В региональном исполнительном комитете партии прошло заседание президиума регионального политического совета. В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области на заседании... принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела", – говорится в сообщении.
Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки 21 марта. Помимо него, под стражу взяты глава группы фармацевтических компаний "Биотэк", бывший член Совета Федерации, бывший продюсер и тесть Николая Баскова Борис Шпигель, директор компании "Фармация" Антон Колосков, супруга Шпигеля и два сотрудника представительства Пензенской области в Москве – Геннадий Марков и Федор Федотов.
По информации правоохранительных органов, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на общую сумму более 31 миллиона рублей. Деньги и иные ценности передавали через посредников.
При этом никто из участников преступления не признал свою вину. А в ходе обыска в доме губернатора следователи обнаружили около 500 миллионов рублей наличными.
Басманный суд постановил заключить под стражу Белозерцева до 20 мая.
Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области Белозерцева
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