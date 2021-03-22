"Единая Россия" приостановила членство пензенского губернатора

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Басманного суда

Членство губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в партии "Единая Россия" приостановлено, сообщает пресс-служба реготделения ЕР.

Решение принято в связи с арестом главы региона по обвинению во взяточничестве.

"В региональном исполнительном комитете партии прошло заседание президиума регионального политического совета. В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области на заседании... принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела", – говорится в сообщении.

Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки 21 марта. Помимо него, под стражу взяты глава группы фармацевтических компаний "Биотэк", бывший член Совета Федерации, бывший продюсер и тесть Николая Баскова Борис Шпигель, директор компании "Фармация" Антон Колосков, супруга Шпигеля и два сотрудника представительства Пензенской области в Москве – Геннадий Марков и Федор Федотов.

По информации правоохранительных органов, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на общую сумму более 31 миллиона рублей. Деньги и иные ценности передавали через посредников.

При этом никто из участников преступления не признал свою вину. А в ходе обыска в доме губернатора следователи обнаружили около 500 миллионов рублей наличными.

Басманный суд постановил заключить под стражу Белозерцева до 20 мая.