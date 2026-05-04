Умер бывший солист группы "Земляне" Юрий Жучков

Экс-солист группы "Земляне" Юрий Жучков умер на 68-м году жизни. Об этом сообщил его коллега, певец и участник команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта" Виталий Гасаев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Гасаев уточнил, что музыкант скончался 2 мая.

Как рассказали РИА Новости в окружении артиста, похороны экс-солиста "Землян" состоятся в среду, 6 мая, в Барнауле, на родине исполнителя. Отмечалось, что последнее время Жучков жил именно там.

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил News.ru, что благодаря влиянию Жучкова группа "Земляне" стала по-настоящему уникальным рок-коллективом. Он подчеркнул, что при нем внутри команды стала четко прослеживаться западная манера исполнения и стиль.

Критик отметил, что в тот период группа перешла от монотонных, однообразных и "скучноватых" выступлений к более бунтарскому стилю, где каждый участник создавал общее шоу.

"Если до Жучкова все ассоциировали "Землян" с солистом Сергеем Скачковым и хитом "Трава у дома", то группа второй волны – это уже нечто особенное. Кому-то казалось, что выглядят они интереснее, конкурентоспособнее", – поделился Бабичев.

Продюсер добавил, что именно в этот период коллектив превратился в команду, которую "не стыдно было показать на Западе". Он считает, что этот яркий период продлился до 1992 года, а после ухода артиста дела музыкантов пошли на спад.

Жучков родился в Барнауле, учился в музыкальной школе по классу баяна, а также в Институте культуры. В 1986 году он начал выступать в группе "Земляне", а после ее распада вернулся в Барнаул и основал коллектив "Восточный экспресс".