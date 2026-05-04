Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 14:40

Шоу-бизнес

Умер бывший солист группы "Земляне" Юрий Жучков

Фото: vk.com/gasaev71

Экс-солист группы "Земляне" Юрий Жучков умер на 68-м году жизни. Об этом сообщил его коллега, певец и участник команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта" Виталий Гасаев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Гасаев уточнил, что музыкант скончался 2 мая.

Как рассказали РИА Новости в окружении артиста, похороны экс-солиста "Землян" состоятся в среду, 6 мая, в Барнауле, на родине исполнителя. Отмечалось, что последнее время Жучков жил именно там.

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил News.ru, что благодаря влиянию Жучкова группа "Земляне" стала по-настоящему уникальным рок-коллективом. Он подчеркнул, что при нем внутри команды стала четко прослеживаться западная манера исполнения и стиль.

Критик отметил, что в тот период группа перешла от монотонных, однообразных и "скучноватых" выступлений к более бунтарскому стилю, где каждый участник создавал общее шоу.

"Если до Жучкова все ассоциировали "Землян" с солистом Сергеем Скачковым и хитом "Трава у дома", то группа второй волны – это уже нечто особенное. Кому-то казалось, что выглядят они интереснее, конкурентоспособнее", – поделился Бабичев.

Продюсер добавил, что именно в этот период коллектив превратился в команду, которую "не стыдно было показать на Западе". Он считает, что этот яркий период продлился до 1992 года, а после ухода артиста дела музыкантов пошли на спад.

Жучков родился в Барнауле, учился в музыкальной школе по классу баяна, а также в Институте культуры. В 1986 году он начал выступать в группе "Земляне", а после ее распада вернулся в Барнаул и основал коллектив "Восточный экспресс".

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика