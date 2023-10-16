МВД РФ объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина

Фото: Агентство "Москва" (Марк Фейгин признан в РФ иноагентом)

Бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом) объявили в розыск по уголовной статье, сообщается на сайте МВД.

О какой статье идет речь, в базе розыска, где появилась его карточка, не уточняется.

В апреле деятельность иностранной неправительственной организации "Съезд народных депутатов", которую основал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом), признали нежелательной в России.

Руководителями организации являются бывшие депутаты Госдумы РФ Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом), Марк Фейгин (признан в РФ иностранным агентом) и Геннадий Гудков (признан в РФ иностранным агентом).

В настоящее время они проживают в эмиграции. По данным прокуратуры, все трое отрицают территориальную целостность Российской Федерации и выступают с сепаратистскими лозунгами.

Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах