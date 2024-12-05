Мизулина назвала пропаганду ЛГБТ причиной блокировки ряда порталов с аниме

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что уточнила информацию о блокировке порталов с аниме – они внесены в реестр запрещенных сайтов из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено). Такое заявление она опубликовала в своем телеграм-канале.

Ранее в Роскомнадзоре ограничили доступ к сайту для просмотра аниме jut.su. На нем были размещены аниме "Наруто", "Ван Пис", "Блич" и другие. Кроме того, пользователи обращались к Мизулиной и спрашивали у нее про причины блокировки других ресурсов.

Глава Лиги безопасности интернета отметила, что заблокированные порталы не выполнили требование РКН об удалении запрещенных материалов, поэтому к ним ограничили доступ. Если материалы будут удалены, ограничение снимут, добавила Мизулина.

Между тем столичный суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" на три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ. Однако фильм, из-за которого сервис получил штраф, не называется.

При этом ранее это же онлайн-кинотеатр был оштрафован на семь миллионов рублей за пропаганду педофилии.