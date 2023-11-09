Частные клиники Крыма отказались от абортов

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Частные медицинские клиники Крыма уведомили региональный Минздрав о добровольном отказе от услуг по прерыванию беременности, сообщил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский, пишет РИА Новости.

По его словам, ведомство предложило руководителям коммерческих медицинских организаций отказаться от абортов добровольно, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране.

"Коллеги положительно оценили данную инициативу", – уточнил он.

Теперь аборты на территории Крыма будут проводить только в государственных медицинских организациях. Благодаря этому женщина сможет узнать о социальных мерах поддержки семей с детьми, а также пройдет консультацию у психолога.

"Специалисты помогают женщине разобраться в себе и мотивах своего решения, информируют о возможных мерах поддержки со стороны государства", – подчеркнул министр.

В итоге за 9 месяцев 2023 года подобные консультации прошли 1 037 беременных женщин. Из них 219 (21,1%) решили оставить ребенка, что на 11% больше аналогичного периода 2022 года, заключил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что проблема абортов остро стоит в России. Президент подчеркнул, что необходимо решить вопрос, что с этой проблемой делать. Он имел в виду запрет продажи препаратов для прерывания беременности или же улучшение социально-экономического положения в стране.

В августе 2023 года Мордовия стала первым регионом РФ, где утвердили закон о запрете склонения женщин к абортам. Вслед за ней аналогичный закон предложили и в Тамбовской области, а ноябре аналогичный закон приняли в Тверской области.

Для увеличения рождаемости в России в два раза необходимо еще до рождения ребенка давать льготную ипотеку для родителей, а не запрещать аборты, заявлял лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

По его мнению, "мало кто хочет растить ребенка в съемной однушке и вкалывать на двух работах, чтобы его обеспечить". Поэтому сначала нужно обеспечить семьи жильем и условиями для будущего, а уже потом решить вопрос с детьми, считает он.

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