Сенатор предложила ввести уголовную ответственность за склонение женщины к аборту

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Сенатор Ольга Ковитиди предложила в УК РФ установить ответственность за склонение женщины к аборту. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к искусственному прерыванию беременности будет запрещено в стране. Его позицию разделила сенатор и сказала, что склонение к аборту путем уговоров, подкупа, обмана и предложений должно повлечь за собой наказание.

Ковитиди считает, что санкция на эти нарушения должна быть ощутимой, в связи с чем может быть дополнена статья 123 УК РФ пунктом 4, предусматривающим ответственность за склонение к аборту.

По ее мнению, связанные с медицинскими показаниями случаи прерывания беременности должны быть регламентированы, чтобы сохранить жизнь и здоровье женщины. Также она уверена, что вопросы соцзащиты беременных, противодействия информационным угрозам семье, материнству, отцовству и детству требуют дополнительного нормативно-правового регулирования.

Сенатор добавила, что многодетные семьи в стране должны стать нормой в жизни общества. Чтобы женщины захотели рожать детей, государство должно предусмотреть дополнительные меры материальной поддержки для семей, в которых воспитываются четверо, пятеро и более детей, отметила Ковитиди.

Кроме того, она считает, что будущие мамы-студентки высших и среднеобразовательных учреждений должны иметь возможности для учебы и работы. В заключение политик сказала, что право перевода беременной студентки с платной формы обучения на бесплатную повысит рождаемость среди молодых людей.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области за склонение женщины к аборту хотят ввести штрафы. Так, штраф для физлиц составит от трех до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от десяти до 20 тысяч, для юрлиц – от 30 до 50 тысяч.

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