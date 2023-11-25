В Госдуме предложили ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми

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Председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства РФ законопроект о сокращении на час рабочей недели женщинам с двумя и более несовершеннолетними детьми. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат предлагает внести в Трудовой кодекс РФ сокращение рабочего дня для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми с 40 до 39 часов в неделю.

Законопроект уточняет, что заработная плата при сокращении рабочей недели должна остаться без изменений.

По мнению Слуцкого, эта мера не повлечет за собой "колоссальных последствий для рынка труда", а также не скажется отрицательным образом на заинтересованности работодателей в найме таких женщин.

"Предлагаемые меры направлены на предоставление женщинам с двумя и более детьми больше свободного времени, которым они вправе распорядиться по своему усмотрению", – подчеркнул Слуцкий.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди предложила в УК РФ установить ответственность за склонение женщины к аборту. Она считает, что санкция на эти нарушения должна быть ощутимой, в связи с чем может быть дополнена статья 123 УК РФ пунктом 4, предусматривающим ответственность за склонение к аборту.