Медсестрам РФ предлагают дать право отказывать в проведении аборта

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Медсестрам в РФ могут разрешить отказывать пациенткам в проведении аборта по немедицинским показаниям. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Свое обращение она направила в адрес депутата Госдумы Вероники Власовой, сообщает RT.

Волынец считает, что это решение положительно скажется на динамике рождаемости в России.

Также она добавила, что лечащий врач по согласованию с должностным лицом медучреждения может отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, а также письменно уведомить об отказе от проведения аборта, если это не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих.

Омбудсмен отметила, что медсестра-акушерка – помощник врача-гинеколога. Она выполняет назначения врача, но права на отказ в проведении аборта не имеет. В связи с этим Волынец предложила внести изменения в часть 3 статьи 70 закона "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации". Планируется наделить медсестер правом отказывать пациентам в проведении аборта по немедицинским показаниям.

Ранее сообщалось, что частные медклиники Крыма уведомили региональный Минздрав о добровольном отказе от услуг по прерыванию беременности.

Аборты на территории Крыма будут проводить только в государственных медорганизациях. Благодаря этому женщина сможет узнать о социальных мерах поддержки семей с детьми, а также пройдет консультацию у психолога, уточнили власти.

В столичных клиниках могут поменяться правила прерывания беременности