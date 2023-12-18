В Совфеде выступили против запрета частным клиникам проводить аборты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проведение абортов сравнимо с другими медицинскими воздействиями на человека, поэтому нельзя регулировать для россиян разрешения на такие манипуляции. С абортами необходимо вести борьбу, однако не запретами, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора и врача Александра Башкина.

"Мы не можем регулировать разрешения на те или иные манипуляции в различных видах клиник, исходя из каких-то социальных соображений. Чем отличается в частной клинике аборт от измерения давления", – отметил он.

По словам законодателя, в стране следует повысить грамотность, запрещая склонение к абортам, также стоит стимулировать женщин к социальной уверенности. Как подчеркнул сенатор, нельзя давить на медиков.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России нет запретов на аборты. Президент РФ указал, что, несмотря на заинтересованность властей в сохранении жизней детей и улучшении демографической ситуации, права и свободы женщин должны соблюдаться.



13 декабря в Госдуму РФ был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.

Нововведение было составлено "в целях улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений" во время и после абортов.

Путин заявил, что решение проблемы рождаемости лежит в сфере материального благосостояния