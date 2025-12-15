Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 14:33

Политика

Президент Эстонии предложил заплатить за отказ Венгрии от российского газа

Фото: depositphotos/63ru78

Эстонский лидер Алар Карис заявил, что готов оплатить штрафы, если Венгрия расторгнет контракт с Россией по поставкам газа. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на интервью президента Эстонии финской газете Ilta Sanomat.

Карис также заявил, что странам Европы нужно ужесточить политику в отношении России, уделив первостепенное внимание вопросу импорта энергоресурсов.

Кроме того, политик прокомментировал недавнюю поездку премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву, заявив, что ключевой целью визита могло быть получение гарантий по поставкам дешевого топлива. Глава государства выразил уверенность в том, что Будапешт поддержит его предложение, и это позволит ухудшить положение Москвы.

В последний раз Орбан прилетал в Москву 28 ноября для встречи с Владимиром Путиным. Тогда он заявлял, что планирует добиться для своей страны гарантированного энергоснабжения по доступной цене к 2026 году.

Он напомнил, что Венгрия имеет самые низкие цены на энергоносители в Европе благодаря доступу к недорогим российским нефти и газу. Кроме того, в ходе встречи была затронута тема урегулирования украинского конфликта.

Новости мира: Виктор Орбан заявил о планах Европы начать войну с Россией через 5 лет

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика