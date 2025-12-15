Президент Эстонии предложил заплатить за отказ Венгрии от российского газа

Фото: depositphotos/63ru78

Эстонский лидер Алар Карис заявил, что готов оплатить штрафы, если Венгрия расторгнет контракт с Россией по поставкам газа. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на интервью президента Эстонии финской газете Ilta Sanomat.

Карис также заявил, что странам Европы нужно ужесточить политику в отношении России, уделив первостепенное внимание вопросу импорта энергоресурсов.

Кроме того, политик прокомментировал недавнюю поездку премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву, заявив, что ключевой целью визита могло быть получение гарантий по поставкам дешевого топлива. Глава государства выразил уверенность в том, что Будапешт поддержит его предложение, и это позволит ухудшить положение Москвы.

В последний раз Орбан прилетал в Москву 28 ноября для встречи с Владимиром Путиным. Тогда он заявлял, что планирует добиться для своей страны гарантированного энергоснабжения по доступной цене к 2026 году.

Он напомнил, что Венгрия имеет самые низкие цены на энергоносители в Европе благодаря доступу к недорогим российским нефти и газу. Кроме того, в ходе встречи была затронута тема урегулирования украинского конфликта.