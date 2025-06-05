Россиянок больше всего злят мужские фразы "будь проще" и "я перезвоню"

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Треть россиянок (30%) раздражает фраза "будь проще" от мужчины. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование одного из дейтинг-сервисов.

Кроме того, женщинам не нравится "я перезвоню" и "посмотрим", которое большинством воспринимается как мягкий отказ.

Мужчин чаще всего злят фразы "ты должен был сам догадаться" (39%), "все ясно" (30%) и "сама все решу, не указывай" (26%). Также их раздражает "нормально все" – 34% уверены, что за этим скрывается недовольство, однако партнерша не хочет говорить об этом прямо.

В переписке раздражение вызывают сухие, односложные ответы. Например, "ясно" одинаково не нравится мужчинам и женщинам (33 и 32% соответственно), а краткое "ок" на эмоциональное сообщение кажется пренебрежением – так считают 25% мужчин и 29% женщин.

Смайлик с пальцем вверх вместо слов выводит из себя 21% женщин и 17% мужчин. Женское "понятно" вызывает подозрения у 22% респондентов, так как они считают, что за этим прячется невысказанное недовольство.

Фраза "не заметил сообщение" раздражает 40% мужчин и женщин. Еще 32% опрошенных женщин злит слово "уснул". При этом мужчины относятся к этому спокойнее – такая фраза смущает лишь 12%.

Следом идет "только собирался написать" (31% россиянок и 16% россиян не верят в это). Более того, 18% мужчин раздражает женское "плохо себя чувствовала" и столько же не верят в "была занята на работе".

Почти половина (41%) респонденток в такой ситуации предпочитает прямо говорить, что такие оправдания их не устраивают, тогда как 27% мужчин обычно отвечают им язвительной шуткой.

По данным опроса, 46% мужчин верят, что можно договориться, если мягко объяснить, какие слова не нравятся. При этом 38% женщин готовы напоминать о проблеме, а 39% уверены, что партнер изменится. Полностью принять партнера со всеми странными фразами готовы 23% россиян и 14% россиянок.

Кроме того, 22% женщин и 34% мужчин признались, что будут шокированы, узнав, что их партнер общается с ними через ChatGPT. Еще для 42% женщин и 22% мужчин это станет поводом для расставания.

Ранее стало известно, что молодежный сленг со словами "кринж", "рашить" и "изи" стал самым частым источником раздражения для россиян. Также 37% опрошенных выделили бюрократические штампы и канцеляризмы, еще треть выказала недовольство "псевдоделовыми" формулировками – "синергия", "прозрачно", "в треке" и другие. Еще 27% раздражены заимствованиями из других языков.