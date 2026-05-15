Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 20:21

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Земская назвала правила оказания первой помощи питомцам во время отдыха на даче

Ветеринар рассказала, как оказать питомцам первую помощь на даче

Фото: Фото: 123RF.соm/sfinks

Домашних животных может поджидать немало угроз во время отдыха на даче. Главное – понимать, в какой ситуации оказывать помощь самостоятельно, а когда необходимо как можно скорее попасть к врачу, предупредила в разговоре с Москвой 24 заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

Она напомнила, что в целом перед отдыхом с питомцем важно заранее узнать адреса и режим работы ближайших ветеринарных клиник на случай непредвиденных ситуаций.

"Однако, иногда владелец может полностью помочь животному самостоятельно. Например, если имеется небольшой порез подушечки лапы, бывает достаточно промыть рану чистой водой и сделать нетугую повязку со стерильной салфеткой. Обрабатывать йодом или спиртом рану не стоит, иначе можно повредить нежную кожу", – отметила эксперт.

При небольшом перегреве также возможно быстро помочь животному. Питомца важно перенести в тень, дать попить прохладную воду и к области живота или подмышечных впадин приложить что-то холодное, но не ледяное. В противном случае произойдет резкий спазм сосудов, а это ухудшит состояние животного.

Однако, если питомца на даче укусила змея, его необходимо как можно скорее доставить в ветклинику. Все, что можно сделать самостоятельно, – максимально замедлить кровоток, чтобы яд не распространялся по телу. Для этого надо приложить к месту укуса холод и постараться сделать так, чтобы питомец как можно меньше двигался.
Вера Земская
заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой

Пытаться накладывать жгут выше укуса не нужно: это не только бесполезно, но и способно повредить сосуды, предупредила Земская.

Она добавила, что если питомец съел какие-либо опасные химикаты на огороде, также важно быстро доставить его в ветклинику. Попытки вызвать рвоту в этом случае только ухудшат ситуацию: вещество может обжечь пищевод и ротовую полость.

Также стоит помнить, что укус осы или шершня способен вызвать сильную аллергическую реакцию. Поэтому лучше заранее узнать у ветеринара, какое лекарство и в какой дозировке стоит дать пострадавшему животному. Самостоятельно применять какие-либо препараты, а тем более использовать человеческие антигистаминные очень опасно, заключила специалист.

Ранее врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков напомнил о необходимости обработки питомцев от клещей. Таблетки являются самым эффективным способом защиты. Однако надо учитывать, что они усваиваются в течение 12 часов.

Читайте также


Трошина Любовь

животныеобществоэксклюзив

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика