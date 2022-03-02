В РФ упростят получение вида на жительство иностранцам при устройстве в IT-компании

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Иностранцам, которые приходят на работу в российские IT-компании, упростят процесс трудоустройства, а также получения вида на жительство. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Из документа, опубликованного на официальном интернет-портале нормативных правовых актов, следует, что данное решение призвано ускорить развитие информационных технологий в России.

"Правительству РФ принять меры, направленные на упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и получения этими гражданами вида на жительство", – говорится в указе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сотрудники российских IT-компаний получат право на льготную ипотеку, а также отсрочку от армии до достижения ими возраста 27 лет.

Кроме того, в рамках мер по поддержанию устойчивого развития российской экономики на фоне санкций с 10 марта в России вводится мораторий на плановые проверки индивидуального предпринимательства и малого бизнеса. Его действие продлится до конца года и коснется всех предприятий, за исключением случаев, когда существуют риски для жизни и здоровья граждан РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После начала российской спецоперации Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд экономических санкций и других ограничительных мер. 1 марта Михаил Мишустин возглавил оперативный штаб по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.

