Российские саперы продолжили работу в освобожденном Мариуполе

Российские саперы продолжают работать в освобожденном Мариуполе. Вместе с коллегами из ДНР они обследовали и разминировали школы, детские сады и спортивные площадки.

Взрывные устройства обнаруживали довольно часто. Их обычно уничтожают с помощью накладных зарядов. С начала гуманитарной миссии на территории Донбасса обезврежено более 56 тысяч взрывоопасных предметов. Специалисты-пиротехники очистили территорию площадью почти 450 гектаров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.