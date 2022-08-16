Политолог прокомментировал ситуацию со демонтажем танка-памятника Т-34 в Эстонии

В Эстонии демонтировали танк Т-34, установленный в честь освобождения Нарвы советскими воинами в 1944 году. Это был единственный памятник подобного рода из сохранившихся на территории этой страны.

Ранее страна заявила, что с 18 августа не будет пускать россиян по собственно выданным визам. Политолог прокомментировал ситуацию со демонтажем танка-памятника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.