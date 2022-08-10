Суд арестовал журналистку Баязитову по обвинению в вымогательстве

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Кузьминский суд Москвы арестовал до 7 октября журналистку Life.ru Александру Баязитову по обвинению в вымогательстве денег у Промсвязьбанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью.

Баязитова же заявила, что суть обвинений суда ей непонятна.

"Я всего лишь писала тексты для разных ресурсов как сотрудник Life.ru и как фрилансер. В чем суть обвинений в мой адрес, мне неясно", – сказала она во время заседания.

Ранее Федеральная служба судебных приставов организовала исполнительное производство в отношении главного редактора "Проект Медиа" (организация признана нежелательной на территории РФ) Романа Баданина (признан в РФ иноагентом) в соответствии с иском Роскомнадзора. Исполнительное производство на 10 тысяч рублей в отношении журналиста было возбуждено 21 июля.